Tatort Rosenheim. Wer kennt sie nicht, die beliebte Serie im ZDF um die Rosenheimer Kommissare. Seit über zehn Jahren sind sie ein Dauerbrenner, und ihre Fangemeinde reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Die „Rosenheim-Cops“ haben sich zu einem Quoten-Hit entwickelt!

Begeben Sie sich auf Spurensuche und lernen Sie die Drehorte Rosenheims kennen. Sie besichtigen unter anderem das Rosenheimer Rathaus, welches den Hauptdrehort darstellt: es wird bei allen Staffeln der Sendung zur schmucken Polizeistation umfunktioniert.

Der Max-Josefs-Platz mit seinen pastellfarbenen Häuserfassaden und den reizvollen Arkaden ist ebenfalls eine beliebte Filmkulisse. Auch an der Hafner- und Heilig-Geist-Straße kommen Sie während der Tour vorbei – hier werden immer wieder eindrucksvolle und spannende Szenen gedreht. Sie übernachten im TRYP by Wyndham Rosenheim. Das Hotel liegt zentral im Herzen der Stadt, so dass Sie die Innenstadt bequem zu Fuß erreichen können.

Termine: 03.03. – 05.03. / 17.03. – 19.03., 14.04. – 16.04. / 21.04. – 23.04.,

19.05. – 21.05. / 02.06. – 04.06., 09.06. – 11.06. / 23.06. – 25.06., 28.07. – 30.07. / 04.08. – 06.08.,

13.10. – 15.10. / 03.11. – 05.11.

Leistungen: • 2 Nächte im TRYP by Wyndham Rosenheim

• 2x reichhaltiges Frühstücksbuffet

• Eine Flasche Mineralwasser bei Anreise im Zimmer

• Teilnahme an der Stadtführung „Auf den Spuren der Rosenheim Cops“ um 14 Uhr am 2. Tag der Reise

Preis: 99,- € p.P. im Classic-DZ (nur Abonnenten), 60,- € EZ-Zuschlag

Buchung beim Veranstalter:

• Tel. 0541/7605205 (Montag bis Freitag ab 8 Uhr) oder per E-Mail: info@hkr-reise.de

• bei Buchung bitte „V1202/Cops“ angeben

Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Veranstalter: HKR GmbH, Hannoversche Straße 6-8, 49084 Osnabrück.