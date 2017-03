Auf den Spuren der Energiewende

Die Zahlen sind beeindruckend: Auf einer Fläche von 100 000 Quadratmetern stehen mehr als

16 200 Module, die rund 1000 Haushalte mit Strom versorgen können. Der Solarpark Inden ist einer der größten Parks dieser Art in NRW und wird von der Rur-energie GmbH betrieben, die auch am Windpark in Echtz beteiligt ist und sich die Entwicklung regenerativer Energien auf die Fahne geschrieben hat. Diese sechs großen Windräder könnten ein Drittel der Dürener Haushalte mit Strom versorgen. Und dann ist da noch der 36 Meter hohe Indemann, der als Symbol des Indelandes gilt, einer Gegend, die einerseits noch durch den Braunkohletagebau geprägt ist, andererseits aber längst auf erneuerbare Energien setzt. Solarpark, Windräder, Indemann: Unsere Abonnenten können sich ein Bild machen, wie sich die Energielandschaft in der Region entwickelt. Was ist schon umgesetzt, was ist geplant? Der Rurenergie GmbH gehören neben dem Kreis Düren als größtem Gesellschafter die Stadtwerke Düren, die Sparkasse Düren, die Stadtwerke Jülich und die Energie- und Wasserversorgung Stolberg an. Lothar Koullen ist Prokurist und wird nicht nur über die Anlagen informieren, sondern auch Rede und Antwort stehen, wenn Sie, liebe Leser, Fragen zur Energieentwicklung im Kreis Düren oder der Region haben. Das Programm unseres „Energiewende-Nachmittags“ beginnt an den Windkraftanlagen in Düren-Echtz (ca. 30 Minuten). Danach geht es mit dem Bus weiter in den Solarpark Inden, der wenige Hundert Meter vom Kraftwerk Weisweiler entfernt liegt (ca. 40 Minuten), bevor wir zum Indemann fahren, um dort bei weiteren Informationen und Ausblicken den Nachmittag mit einem Getränk ausklingen zu lassen.

Termin: Mittwoch, 3. Mai, 14 Uhr

Ort: Stadtwerke Düren, Arnoldsweilerstraße 60

Leistungen: • Führung über die Anlagen

• Bustransfer zum Windpark Düren-Echtz, Weiterfahrt zum Solarpark Inden und zum Indemann

Bewerbung: Schriftlich bis 29.03. (Datum Poststempel) unter Angabe des Stichwortes „Solarpark“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Eigene An- und Abreise bis zum Treffpunkt. Begrenztes Kontingent. Benachrichtigung in der KW 14.