Als im Hürtgenwald die Schlacht tobte

Beschaulich und idyllisch– so kennt man die Gemeinde Hürtgenwald heute. Aber im Zweiten Weltkrieg war sie Schauplatz schrecklicher Kämpfe.

Während der vier Monate dauernden Schlacht zwischen Alliierten und deutscher Wehrmacht starben zehntausende Menschen. Die Allerseelen-Schlacht von Vossenack ist eines der erschütterndsten Ereignisse in der Region. Gehen Sie mit dem Experten Dieter Heckmann vom Geschichtsverein Hürtgenwald auf Spurensuche an dem historischen Ort. Mit dem Bus geht es nach Vossenack, wo wir das Museum und die Dokumentation „Hürtgenwald 1944 und im Frieden“ besuchen. Vor dem Mittagessen in der Mestrenger Mühle steht eine Kurzwanderung. Im Anschluss an die Mahlzeit besichtigen wir u.a. den Soldatenfriedhof, wo wir Hintergrundinformationen über den Krieg im Hürtgenwald erfahren. Außerdem wird in Simonskall ein Sanitäts-Bunker erkundet.

Abotour

Termin: 4. November 2017, Abfahrt AC: 8 Uhr, Abfahrt DN: 8.30 Uhr

Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus

• Führung im Museum und Besuch des Sanitätsbunkers

• Kurzwanderung (insges. 3 km)

• Mittagessen (Getränke exkl.)

• Besichtigung Soldatenfriedhof

Preis: 35,- € p.P. (nur Abonnenten)

Bewerbung: Schriftlich bis 06.09. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennr., Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers.) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Hürtgenwald“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begr. Kontingent. Benachr. in der KW 37.

Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein.