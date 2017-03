Aboplus-Tag auf der EUREGIO

Das diesjährige Motto der EUREGIO Wirtschaftsschau autet: „Entdecken – Ausprobieren – Erleben“

Die 31. Ausgabe der größten Verbrauchermesse im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande lockt mit einer Mischung aus riesigem Marktplatz und buntem Spaßpark. Bis zum 26. März werden sich an insgesamt zehn Tagen wieder rund 300 Aussteller auf dem weitläufigen CHIO-Gelände in Aachen präsentieren. Besucher können viele Neuheiten entdecken und austesten, sich beraten lassen und vergleichen, zu günstigen Messekonditionen shoppen, aber auch Vorführungen anschauen und an Aktionen teilnehmen. Beim großen Aboplus-Tag am heutigen Dienstag, 21. März, warten auf Sie attraktive Angebote.

Preisvorteil: Aboplus-Karteninhaber erhalten an diesem Tag bei Vorlage

ihrer Karte an der Tageskasse max. 4 Tickets zum Preis von je 3,50 € (statt 7,- € für Vollzahler). An jeder Eintrittskarte hängt ein Gastronomie-Gutschein über 1,- €, der auf dem Gelände eingelöst werden kann. Weitere Rabatte können nicht verrechnet werden.

Gastronomie-Vorteil in der EUREGIO-Live-Halle (bis 15 Uhr):

Gastronomie-Vorteil I: Drei-Gänge-Aboplus-Menü zum Preis von 15,50 € (statt 22,- €) p.P.

Gastronomie-Vorteil II: Brüsseler Waffeln mit Sahne oder ein Apfelpfannkuchen plus eine Tasse Kaffee zum Preis von 3,90 € (statt 5,50 €) p.P.

Hinweis: Wegen der elektronischen Erfassung der Speisen und Getränke in der EUREGIO-Live-Halle muss die Aboplus-Karte schon bei der Bestellung vorgelegt werden.