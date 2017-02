Düren/Frankfurt.

Die wichtigste Frage dieses Volleyball-Wochenendes war schon geklärt, bevor die SWD Powervolleys Düren im Bundesliga-Spitzenspiel bei den United Volleys in Frankfurt den ersten Ball geschlagen hatten. Weil Tabellenführer Friedrichshafen am Samstagabend in Lüneburg gewonnen hatte, war Platz vier als Ausgangsbasis für die Play-offs schon sicher.