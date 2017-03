Aachen.

Heute ist alles anders: Die „Ladies in Black“ Aachen haben ein Heimspiel – bereiten sich aber wie bei einem Auswärtsspiel auf die entscheidende Begegnung gegen den Schweriner SC vor: Die Mannschaft hat ein Hotel bezogen, reist am Vormittag zur Ballgewöhnung gemeinsam in den Lotto Dome in Maaseik und belegt dann die Gästekabine in der Halle, die höchsten sportlichen Ansprüchen genügt.