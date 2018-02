Aachen - Tiefstapelei des Gästetrainers: „Ladies in Black“ erwarten Erfurt

Aachen.

Dass am Ende der 450 Kilometer langen Reise kein Zuckerschlecken warten wird, dürfte Jonas Kronseder, Trainer von Schwarz-Weiß Erfurt, klar sein, wenn seine Mannschaft am Samstagabend (18 Uhr) im „Hexenkessel“ an der Neuköllner Straße auf die „Ladies in Black“ Aachen trifft.