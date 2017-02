Aachen/Vilsbiburg.

Eigentlich waren es allerbeste Vorzeichen, die die „Ladies in Black“ Aachen am Wochenende mit auf die 650 Kilometer lange Reise Richtung Landkreis Landshut nahmen: Viermal in Folge war die Mannschaft von Aachens Trainerin Saskia van Hintum in der Volleyball-Bundesliga zuletzt als Sieger vom Platz gegangen, während die Roten Raben Vilsbiburg in den letzten drei Begegnungen den Kürzeren zogen.