Aachen.

Und dann konnten die Spielerinnen des Dresdner SC am Mittwoch im vorletzten Champions-League-Spiel der Saison doch noch ihren ersten Sieg feiern und mit einem Erfolgserlebnis in die Samstags-Partie der Volleyball-Bundesliga (17.30 Uhr) gegen die „Ladies in Black“Aachen gehen.