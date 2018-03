Düren.

Läuft alles gut, dann haben die SWD Powervolleys am Samstag nach dem Spiel gegen den TV Rottenburg den vierten Platz in der Hauptrunde sicher. „Darauf arbeiten wir hin. Unser Ziel ist es natürlich, am letzten Spiel der Hauptrunde kommenden Samstag beim TSV Herrsching ohne Druck antreten zu können“, sagt der Trainer des Dürener Volleyball-Bundesligisten, Stefan Falter.