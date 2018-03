Düren.

Jetzt wird es noch einmal so richtig spannend. Für die Volleyballer aus Frankfurt, für die aus Innsbruck und Unterhaching und natürlich die aus Düren. Die SWD Powervolleys haben zwar ihre Hausaufgabe am Samstag eindrucksvoll erledigt, doch die Konkurrenten um den vierten Platz, die deutsch-österreichische Kombination ließ sich einen Tag später auch nicht lumpen: Dank einer bärenstarken Leistung brachten sie den United Volleys Rhein Main in der Rüsselsheimer Großsporthalle die zweite Heimniederlage bei.