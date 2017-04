Friedrichshafen/Düren.

In der Mitte des zweiten Satzes fing der Hallensprecher des VfB Friedrichshafen an, Karten für das Finale zu verlosen. Das kann man als überheblich betrachten. Denn die Halbfinal-Serie in der Volleyball-Bundesliga zwischen Friedrichshafen und den SWD Powervolleys Düren hatte gerade erst begonnen.