Düren - Powervolleys Düren schlagen Rottenburg klar

Düren. Mit einer Machtdemonstration der SWD Powervolleys Düren endete das letzte Heimspiel vor dem Beginn der Playoffs gegen den TV Rottenburg. Der Gastgeber siegte klar mit 3:0.

25:16, 25:17 und 25:21 lauten die Satzergebnisse vor 2000 Zuschauern in der Arena Kreis Düren. Düren festigt damit seine gute Ausgangsposition im Kampf um Platz vier als Ausgangspunkt für die Playoffs.

„Mir hat Spaß gemacht, dass wir das wieder mit viel Freude und spielerischer Leichtigkeit gelöst haben“, zitierte der Verein Dürens Trainer Stefan Falter am Sonntag in einer Pressemitteilung. Das gelte für die gesamte Mannschaft, die in den ersten zwei Sätzen deutlich überlegen war und der es gelang, im dritten Satz, als die Gäste sich mit viel Einsatz zum 20:20 zurück kämpften, noch einmal das Gaspedal fanden.

„Es ist schwer, heute einen Spieler zum Wertvollsten zu wählen. Mir haben viele gefallen“, sagte Falter. Die Wahl für den Sports and Travel MVP war letztlich auf Marvin Prolingheuer gefallen.