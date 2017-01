Düren.

In der Volleyball-Bundesliga feierten die Powervolleys Düren ihren zweiten 3:0-Sieg in Folge. Nach dem Heimsieg gegen den TV Rottenburg am vergangenen Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Tommi Tiilikainen am Mittwochabend vor rund 1000 Zuschauern in der Arena Kreis Düren mit 25:21, 25:18 und 25:18 gegen die Solingen Volleys.