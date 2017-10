Lüneburg/Düren.

Im ersten Spiel der Volleyball-Bundesliga haben die SWD Powervolleys Düren die Erwartungen ihres Trainers Stefan Falter weit übertroffen. Das Resultat war das 3:0 im Heimspiel über Meister Berlin. In der zweiten Partie blieb Düren weit unter dem, was sich Falter ausgerechnet hatte. Beim 0:3 auswärts in Lüneburg hatte Düren folgerichtig kaum eine Chance.