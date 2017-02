Powervolleys bestehen schwere Prüfung

Lüneburg. Düren hat einen großen Schritt in Richtung eines wichtigen Ziels gemacht: Mit 3:1-Auswärtssieg bei der SVG Lüneburg gelingt es den SWD Powervolleys in der Volleyball-Bundesliga, den möglicherweise vorentscheidenden Sieg im Rennen um Platz vier zu landen.

25:22, 18:25, 25:19, 25:23 bezwingt die Mannschaft von Trainer Tommi Tiilikainen die enorm heimstarken Lüneburger. Damit ist es gelungen, den Fünften drei Spieltage vor dem Beginn der Playoffs mit sieben Punkten zu distanzieren.

Im höchstwahrscheinlichen Wiedersehen im Viertelfinale hätte Düren damit den Heimvorteil gegenüber Lüneburg. Den Ausschlag hat der Doppelwechsel gegenben, den Tiilikainen beim frühzeitigen Rückstand im zweiten Satz vorgenommen hatte. Er nahm Rudy Verhoeff (Angriff) und Jay Blankenau (Zuspiel) vom Feld und brachte dafür Marvin Prolingheuer und Jani Sippola.

Düren fing sich, für Satz zwei reichte es nicht mehr, danach aber gelang es der Mannschaft in einer hart umkämpften und spannenden Partie, die SVG in die Knie zu zwingen. Vor allem im Gegenangriff nach eigener Abwehr überzeugte die Mannschaft. Im Vergleich zur überraschenden Heimniederlage gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen eine Woche zuvor zeigte sich Düren deutlich verbessert und empfängt jetzt am kommenden Samstag im letzten Heimspiel vor dem Start der Playoffs Meister Berlin.