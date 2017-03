Aachen.

Kampfansage oder das berühmte Pfeifen im Walde? „Aachen hat einen tollen Lauf und uns letztens klar beherrscht. Aber auch wir haben in den nachfolgenden Spielen aufsteigende Tendenz gezeigt. Die Karten werden neu gemischt, und wir wollen in diesem Spiel agieren“, stimmt Manuel Rieke, Trainer des Köpenicker SC, sich und seine Mannschaft auf das dritte Aufeinandertreffen mit den „Ladies in Black“ Aachen ein.