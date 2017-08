„Ladies in Black“: Mit Karolina Pisla ist neuer Kader komplett

Aachen. Der Kader der „Ladies in Black“ Aachen für die kommende Spielzeit der Volleyball-Bundesliga ist komplett. Die polnische Außenangreiferin Karolina Pisla ist die elfte und somit letzte Spielerin im neuen Kader. Zuletzt spielte die 21-Jährige in der ersten polnischen Liga für PTPS Pila, in der Saison davor für den Top-Klub Impel Wroclaw.

„Karolina ist eine junge, gut ausgebildete Spielerin, die in ihrem ersten Jahr im Ausland perfekt in unser ‚Projekt’ reinpassen wird“, freut sich Trainerin Saskia van Hintum über die Verpflichtung. Und Sportdirektor Sebastian Gutgesell ergänzt: „Wir wollen den in der letzten Saison begonnenen Weg weitergehen, nämlich junge, hochtalentierte Spielerinnen weiterentwickeln.“

Am Montag steigen die „Ladies in Black“ in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit ein. Dann lernt die 1,84 Meter große Angreiferin mit der Trikotnummer 9 auch ihre neuen Kolleginnen kennen. „Ich bin sehr aufgeregt, nun in einem Erstliga-Team in Deutschland zu spielen. Das ist mein erster Verein im Ausland.“