Ladies in Black: Letztes Heimspiel gegen Schweriner SC

Aachen. Am Samstag bestreiten die Ladies in Black in der 1. Volleyball-Bundesliga ihr letztes Heimspiel in der Hauptrunde - und das um 19.30 Uhr in der Halle Neuköllner Straße gegen eine der besten Mannschaften Deutschlands: den Schweriner SC.

Dabei können die Aachenerinnen total entspannt sein. Der Tabellenplatz acht und somit die Qualifikation für die Preplayoffs ist durch den 3:0 Sieg im NRW-Duell beim USC Münster nämlich gesichert.

Auch der SSC Palmberg Schwerin, wie der Club aus Norddeutschland neuerdings heißt, kann von Tabellenplatz eins nicht mehr verdrängt werden. Er zieht mit 18 Siegen von bisher 21 Spielen souverän als Meisterschaftsfavorit direkt in die Playoffs ein.

In jenen Playoffs kann es auch zur Begegnung von Aachen und Schwerin kommen. Das wird dann der Fall sein, wenn sich die Ladies in den Preplayoffs (erstes Spiel am 8.3. um 19.30 Uhr in Aachen) gegen Köpenick im „Best-of-Three“ durchsetzen kann. Gleichzeitig muss sich Münster gegen Suhl behaupten.

Die Hauptrundenpartie am kommenden Samstag zwischen Aachen und Schwerin ist also alles andere als uninteressant. Sowohl Saskia van Hintum auf der einen Seite als auch Felix Koslowski auf der anderen Seite werden sich überlegen, ob sie sich so genau in die Karten schauen lassen wollen. Schließlich geht es jetzt in die ganz heiße Phase der Saison.

Rechtzeitig ist auch wieder Anna Kalinovskaya im Training dabei, nachdem sie nach einer Verletzung ein paar Tage aussetzen musste.

Die Ladies präsentieren sich seit Wochen mit Kampfgeist. So einfach wie im Hinspiel im November (0:3) werden es die Schwerinerinnen am Samstag nicht haben. Mit Vollgas seitens der Ladies ist also im Duell Holland (sechs Ladies sowie Saskia van Hintum haben den niederländischen Pass) gegen Deutschland (zehn SSC-Spielerinnen haben den deutschen Pass und Trainer Felix Koslowski ist DVV-Trainer der A-Nationalmannschaft) zu rechnen.

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und im print@home-Verfahren auf www.ladies-in-black.de. Das Spiel wird wie immer auch live auf sportdeutschland.tv zu sehen sein. Der Besuch des Spiels in der Halle lohnt sich aber besonders, da im Anschluss die Mannschaft alle Autogrammwünsche erfüllen wird.