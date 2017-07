Ladies in Black: Kroatin Jelena Sunjic ersetzt Rumänin Ioana Baciu

Aachen. Die zehnte Spielerin des Aachener Bundesliga-Kaders steht fest und die Doppel-Besetzung der so wichtigen Diagonalposition des Volleyball-Erstligisten Ladies in Black Aachen ist nun auch komplett. Neben dieser freudigen Nachricht muss aber auch der letzte Abgang aus dem „alten Kader“ bekanntgegeben werden.

Ioana Baciu geht wieder in ihre rumänische Heimat zurück und spielt in der kommenden Spielzeit beim Verein CSM Bukarest. Ihre Nachfolgerin, die 1,90 Meter große und 23 Jahre alte Kroatin Jelena Sunjic, verfügt über eine Abschlaghöhe von 3,12 Meter und eine Blockhöhe von exakt drei Metern. Als Diagonale tritt sie somit in Konkurrenz zu ihrer deutschen Mitspielerin Frauke Neuhaus.

Begonnen hat Sunjic ihre volleyballerische Karriere in ihrer kroatischen Heimat, doch zuletzt - insgesamt vier Saisons - spielte Jelena in der amerikanischen College-Volleyball-Liga für das Team der „Bowling Green University“ in Ohio. Dadurch dürfte die sprachliche Integration ins Aachener Team gut funktionieren, da sie ein hervorragendes US-Englisch spricht und neben Deutsch in der Vorbereitung zu Beginn Englisch die Trainingssprache sein dürfte. In der College-Meisterschaft wurde sie mehrfach als beste Angreiferin und Spielerin ausgezeichnet.

Aachens Trainerin Saskia van Hintum freut sich jedenfalls sehr auf die kroatische Neu-Nationalspielerin, welche zurzeit auch im World Grand Prix für ihr Land ans Netz geht: „Wichtig war mir, dass die Spielweise der beiden Diagonalen sich voneinander unterscheiden – das ist nun bei Jelena und Frauke gegeben!“ Auch Sportdirektor Sebastian Gutgesell ist mit diesem Transfer zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir mit Jelena einen adäquaten Ersatz für Ioana finden konnten. Mit ihren 23 Jahren hat sie enormes Entwicklungspotential und ihre jüngste Berufung in die kroatische Nationalmannschaft unterstreicht ihr großes vorhandenes Potential. Unsere Aachener Fans können sich in jedem Fall auf Jelena freuen.“ Ein witziges, nebensächliches Detail: Sowohl ihre Vorgängerin als auch Sunjic selbst haben am 4. Januar Geburtstag haben (Baciu wurde im Jahr 1990 geboren, Sunjic anno 1994).

Für die am 14. Oktober in Stuttgart beginnende Spielzeit haben vor Jelena Sunjic die Mittelblockerinnen Jeanine Stoeten, Tessa Polder und Anna Kalinowskaya-Güngör, Britt Bongaerts und Lindsay Dowd (beide Zuspiel), Nicole Oude Luttikhuis und McKenzie Adams (beide Außenangriff), Kirsten Knip (Libera) und wie oben erwähnt Frauke Neuhaus (Diagonal) neue Verträge bei den Ladies in Black Aachen unterschrieben.

Somit steht nur noch die Verpflichtung einer dritten Außenangreiferin aus, um die gleiche numerische Kaderstärke der vergangenen Saison zu erhalten.