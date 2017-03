Aachen.

Nicht nur den eingefleischten Fans der „Ladies in Black“ Aachen dürfte der grandiose Auftritt der Mannschaft beim Pokalfinale in Halle/Westfalen noch in bester Erinnerung sein. Mit dem Play-off-Viertelfinale im belgischen Maaseik haben die Aachenerinnen ein weiteres schönes Erinnerungsstück geschaffen, auch wenn die Begegnung gegen die Übermannschaft der Hauptrunde mit 1:3 (23:25, 25:22, 16:25, 19:25) verloren ging.