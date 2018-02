Aachen/Wiesbaden - „Ladies in Black“ gewinnen das NRW-Derby mit 3:1

Aachen/Wiesbaden.

Die Begegnung der „Ladies in Black“ gegen den USC Münster hatte gerade den letzten Ballwechsel erlebt, die Aachenerinnen sich in einem rassigen Spiel gegen den einzigen anderen NRW-Klub in der Volleyball-Bundesliga mit 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:22) durchgesetzt, da stand Lindsay Dowd, etatmäßige Nummer zwei im Zuspiel der „Ladies“, schon vor der eigentlichen Nummer eins, Britt Bongaerts.