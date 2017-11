Aachen. Die Bundesliga-Volleyballerinnen der Ladies in Black bleiben vor heimischem Publikum ungeschlagen: mit einem 3:0-Erfolg (25:21, 25:22, 25:19) gegen den VfB Suhl sicherten sich die Aachenerinnen am Samstagabend drei wichtige Punkte.

Eine leichte Aufgabe war das Spiel gegen den punktlosen Tabellenletzten für das Team von Trainerin Saskia van Hintum jedoch nicht: Mit viel Kampf agierte Suhl an der Neuköllner Straße - insbesondere in den ersten beiden Sätzen - lange durchaus auf Augenhöhe, am Ende der Durchgänge gab dann jedoch die individuelle Qualität und Erfahrung der „Ladies“ den Ausschlag zugunsten der Gastgeberinnen.