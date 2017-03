Aachen.

Das Lob nach Spielende kam aus berufenem Mund, quasi amtlich, mit Brief und Siegel: „Es war ein unglaublich anstrengendes Spiel für uns“, sagte Felix Koslowski, in Personalunion Coach des Schweriner SC und Frauen-Nationaltrainer, obwohl sich seine Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga gerade in drei Sätzen (25:20, 25:14, 25:23) gegen die „Ladies in Black“ Aachen durchgesetzt hatte.