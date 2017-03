Lüneburg trägt Heimspiele in Hamburg aus

Die Powervolleys starten am Sonntag um 18 Uhr mit einem Heimspiel in der Arena Kreis Düren in die Playoffs. Das Viertelfinal-Rückspiel findet bereits am Mittwoch, 22. März, ab 20 Uhr in der CU Arena in Hamburg statt.

Genau wie der Aachener Frauen-Bundesligist „Ladies in Black“ muss auch Lüneburg für die Play-offs ausweichen, da die Heimspielhalle nicht den Vorschriften der Liga entspricht. Da die CU Arena am Wochenende 25./26. März nicht zur Verfügung steht, hat Düren einer Vorverlegung der Partie zugestimmt.

Sollte es im Anschluss an die beiden Partien 1:1 nach Siegen stehen, dann fällt die Entscheidung in einem dritten Spiel am Mittwoch, 29. März, in Düren.