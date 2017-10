Aachen.

In dieser Saison der Volleyball-Bundesliga wollen die „Ladies in Black“ Aachen schneller in die Erfolgsspur kommen als in der vergangenen, als Trainerin Saskia van Hintum eine komplett neue Mannschaft formen musste. Vielleicht gelingt der erste Erfolg bereits zum Heimspielauftakt, wenn sich am Samstag (18 Uhr) die Roten Raben Vilsbiburg als Gegner präsentieren.