Powervolleys Düren setzten sich knapp gegen den TSV Herrsching durch

Düren.

Die Weste bleibt weiß: Die SWD Powervolleys haben gestern in ihrem letzten Heimspiel die erste Niederlage in dieser Saison in der Arena Kreis Düren in einem wahren Kraftakt verhindert. Die Hausherren siegten nach 0:2-Satz-Rückstand noch 3:2 (23:25, 24:26, 25:23, 27:25 und 15:11) über den TSV Herrsching.