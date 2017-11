Aachen.

Der Respekt der Gegner ist den „Ladies in Black“ Aachen nach den ersten drei Auftritten in der Liga bereits sicher. „Aachen hatte ein ähnlich schweres Auftaktprogramm wie wir“, räumt Davide Carli, Coach des SC Potsdam ein, der die Aacherinnen als eines der Überraschungsteams in der Volleyball-Bundesliga auf dem Zettel hat. „Sie haben drei Punkte auf dem Konto, einen mehr als wir.“