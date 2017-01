Aachen.

Die Eltern von McKenzie Adams, Außenangreiferin der „Ladies in Black“ Aachen, die zum Spiel ihrer Tochter aus Mexiko angereist waren, dürfen ebenso zufrieden gewesen sein, wie die anderen 793 Zuschauer in der Halle: Die Aachenerinnen erfüllten souverän die erste Hälfte der beiden Pflichtsiege am Doppelspiel-Wochenende und schlugen den VfB Suhl klar in drei Sätzen (25:17, 25:16, 27:25).