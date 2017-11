Aachen - Die „Ladies“ sind gegen SW Erfurt favorisiert

Aachen.

Drei Begegnungen haben die „Ladies in Black“ Aachen in der Volleyball-Bundesliga noch bis zur kurzen Weihnachtspause zu absolvieren. Und mit einem Erfolg am Samstag bei Schwarz-Weiß Erfurt (18 Uhr) könnte sich die Mannschaft von Trainerin Saskia van Hintum eine hervorragende Ausgangsposition für die dann anstehenden Aufgaben gegen den Dresdner SC und beim USC Münster verschaffen.