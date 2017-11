Die „Ladies“ siegen 3:0 gegen VCO Berlin

Aachen. Im ersten von zwei Heimspielen an diesem Wochenende haben sich die „Ladies in Black“ Aachen am Samstagabend ungefährdet ein 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) geholt und sicherten somit im vierten Punktspiel die drei nächsten wichtigen Zähler für die Meisterschaft.

Zwar gingen die jungen VCO-Spielerinnen zu Beginn des ersten Satzes immer wieder in Führung, doch in der Satzmitte bei 14:14 ging Frauke Neuhaus zum Aufschlag und brachte das Aachener Team mit 19:14 in Führung. Nach 23 Minuten war der erste Durchgang entschieden (25:17).

Der zweite Satz war der spannendste des Matches, der Beginn ging klar an die „Ladies in Black“ (8:4), der nächste Abschnitt an die Berlinerinnen (14:16) – vor allem in der Annahme wackelten hier die Gastgeberinnen. Dann rappelte sich das Team von Saskia van Hintum wieder auf und ging 21:19 vor, kurze Zeit später stand es 22:22 und dann zwei Satzbälle bei 24:22. Berlin kann den ersten Satzball noch abwehren, doch dann bringt ein Schnellangriff den erlösenden letzten Punkt dieses Durchgangs: 25:23 und 2:0-Satzführung.

Im dritten Durchgang wirkten die Aachenerinnen um die munter aufspielende Britt Bongaerts, die am Vortag noch ihren 21. Geburtstag gefeiert hatte, stabiler und die Abläufe deutlich eingespielter und fehlerfreier als bei den Gästen. Über 3:0, 7:3, 12:5 und 17:12 war der 3:0-Sieg für alle 861 Zuschauer in der Halle greifbar. Bei 24:14 dann zehn Matchbälle, doch erst der dritte konnte genutzt werden (25:17).

Großes Ausruhen war für die „Ladies“ im Anschluss jedoch nicht angesagt, denn bereits am Sonntag wartet mit dem SC Potsdam der nächste Gegner. Dann kommt es zum Wiedersehen mit der ehemaligen Aachenerin Ivona Svobodnikova, die mit ihrem Team am ersten Spieltag aufhorchen ließ, als man den Dresdner SC mit 3:2 besiegen konnte.