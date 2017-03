Aachen/Schwerin.

Eigentlich waren die „Ladies in Black“ Aachen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, um Felix Koslowski ein Geschenk zu seinem 33. Geburtstag zu überreichen. Die lange Reise galt dem ersten Play-off-Viertelfinale gegen Koslowskis Verein Schweriner SC in der Serie „best of three“.