Aachen - Denise Imoudu wird neue Zuspielerin bei den Ladies in Black

Aachen. Nach den beiden Neuzugängen Lisa Gründing und Maja Storck geht es munter weiter bei den Neuverpflichtungen für das Aachener Bundesliga-Team. Auch die Spielregie der Aachener Bronzemedaillen-Gewinnerinnen aus der vergangenen Saison wird ausgewechselt, da Britt Bongaerts und Lindsay Dowd beide – dies wurde schon veröffentlicht – in der kommenden Spielzeit ein andersfarbiges Trikot tragen werden.

Die erste Spielmacherposition bekleidet in der kommenden Saison 2018/2019 die 22-jährige Denise Imoudu, die vom SC Potsdam kommt. Die 6-fache deutsche Nationalspielerin – geboren in Schwedt an der Oder - hat für ihr junges Alter schon eine beachtliche Bundesligaerfahrung hinter sich, da sie nun schon sechs Jahre in der „Beletage“ des deutschen Volleyballs unterwegs ist – zunächst mit dem VC Olympia Berlin (erste Bundesliga-Erfahrungen 2011 als 15-jährige!), dann beim Schweriner SC, ein Jahr bei VT Aurubis Hamburg und zuletzt zwei Jahre bei den Brandenburgerinnen des SC Potsdam. Als Tabellen-Siebter war dann mit dem Erreichen des Viertelfinales, in dem es überraschend sogar gelang, den favorisierten Dresdnerinnen ein drittes Spiel aufzuzwingen, Ende März die Spielzeit zu Ende.

Bei der 1,81 Meter großen sympathischen Spielmacherin ist die Vorfreude auf die kommende Saison in der Kaiserstadt spürbar: „Ich freue mich sehr auf die Zeit in Aachen. Die Spiele im Aachener Hexenkessel werden für mich sicher ein großes Highlight sein. Bei so einer Atmosphäre das Heimtrikot zu tragen, macht die Sache besonders. Saskia durfte ich ja nun schon bei der Nationalmannschaft kennenlernen. In sie setze ich sehr großes Vertrauen und freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Durch das starke Ergebnis in der letzten Saison hat der Verein gezeigt, dass hier richtig gute Arbeit geleistet wird. Ich freue mich nun bald ein Teil des Teams sein zu dürfen und diese besondere Fankultur im Rücken zu wissen.“

Und was sagt unsere Chef-Trainerin Saskia van Hintum über sie? „Ihre Präsenz, Ausstrahlung und ihre athletischen Fähigkeiten sind gute Voraussetzungen, um sich als Zuspielerin weiter zu entwickeln – womit man mehr als rechnen kann. Wir sind jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft aufeinander getroffen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.“

Der bisherige Kader der Ladies in Black Aachen für die Saison 2018/2019: Kirsten Knip (Libera), Nicole Oude Luttikhuis (Außenangriff), Lisa Gründing (Mittelblock), Maja Storck (Diagonal) und Denise Imoudu (Zuspiel).