Ladies in Black: Oude Luttikhuis verlängert

Aachen. Nach Libera Kirsten Knip hat sich eine weitere Niederländerin, Angreiferin Nicole Oude Luttikhuis, für eine Vertragsverlängerung bei den Ladies in Black Aachen entschieden. Somit wird aus dem so erfolgreichen Kader des Überraschungs-Bronzemedaillen-Gewinners die sympathische Trikot-Nummer 10, Oude Luttikhuis, mit ihren harten und hoch abgeschlagenen Angriffen weiterhin in der kommenden Saison für Unruhe in den Feldern der gegnerischen Teams sorgen.

Zur Weiterverpflichtung der 1,91 Meter großen Oude Luttikhuis sagt Cheftrainerin Saskia van Hintum: „Nicole ist durch ihre Wahnsinns-Entwicklung ein fester Bestandteil der Mannschaft geworden und ich freue mich auf die nächsten Schritte, die ich mit ihr bearbeiten darf.“ Auch Sportdirektor Sebastian Gutgesell gefällt das: „Nicole hat sich in den vergangenen zwei Saisons hervorragend entwickelt – und dass sie bei uns in Aachen den nächsten Step machen möchte, das freut mich sehr!“

Und was sagt die 20-jährige und 18-fache niederländische National-Spielerin selbst zu ihrer neuen Saison, ihrer dritten nun schon bei den Ladies in Black? Nicole: „Ich bin so froh, dass ich ein Teil dieses erstaunlichen Teams war und dass wir die Bronzemedaille mit diesem Team gewonnen haben. Dafür meine Gefühle zu beschreiben fällt mir schwer. Ich glaube jedoch, dass ich mich noch an vielen Stellen weiter verbessern und entwickeln kann. Ich habe ein sehr gutes Gefühl hier in Aachen und außerdem kann ich es jetzt schon kaum erwarten, wieder im „Hexenkessel“ zu spielen.“