Anna Kalinovskaya bleibt bei den „Ladies in Black Aachen“

Aachen.

Es ist nicht der erste Fall, dass eine Ankündigung in den Sozialen Medien missverstanden wird. Auch Anna Kalinovskaya tappte jetzt in diese Falle, als sie erklärte, dass sie Aachen verlässt - allerdings nur, um in ihre weißrussische Heimat zu fliegen und mit der Nationalmannschaft das ein oder andere Spiel zu bestreiten.