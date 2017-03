Bühl/Düren.

In der Volleyball-Bundesliga starten die SWD Powervolleys Düren am 19. März mit einem Erfolgserlebnis im Rücken in das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Das hat sich Düren am Sonntag auswärts mit dem glatten 3:0 beim TV Ingersoll Bühl erarbeitet. 25:18, 25:20, 25:19 lauteten die Sätze im Schwarzwald.