Aachen - Zwei Siegerschleifen bei den „Aachen Dressage Days“ für Shelly Francis

Dressurreiten Aachen. Shelly Francis strahlte über das ganze Gesicht. Gleich zweimal hatte sie die Siegerschleife bei den „Aachen Dressage Days“, dem internationalen Turnier des Aachener Dressurvereins (ADV), davongetragen. Die in Florida lebende Profi-Dressurreiterin bildet ihre Pferde selbst aus.

Den Grundstein für ihre reiterliche Karriere legte ihre Tante, die ihr im Alter von 13 Jahren ein Buch über die Dressur schenkte und damit Francise_SSRq Leidenschaft weckte. Sie gewann in der Soers den Grand Prix Spécial und den zuvor qualifizierenden Grand Prix auf dem Wallach Danilo. Der 14-jährige dunkelbraune De Niro-Sohn meisterte die Klippen des Spécials souverän und ließ der Konkurrenz, die nach dem Grand Prix zur Aufholjagd geblasen hatte, keine Chance.

Turnierorganisatorin Renate Dahmen atmete nach zwei Turniertagen durch. Das Gewitter am Dienstag hatte Hochspannung, nicht nur elektrischer Art, in der Soers entladen. Letztlich traf Dahmen mit einer Pause von einer halben Stunde die richtige Entscheidung. Im Anschluss lief die Prüfung unter besten Bedingungen weiter. Siegerschleifen erhielten auch Alexandra Sessler (Mintraching) für ihre Topleistungen in der Intermédiaire A und B auf Chilly Jam DSP und Gareth Hughes (Großbritannien), der auf Don Carissimo den zweiten Grand Prix gewann.

Goldenes Reitabzeichen für Kiefer

Sie hatte sich gewünscht, im Rahmen des Turniers diese besondere Ehre zu erhalten: Gabriele Kiefer vom ADV wurde das Goldene Reitabzeichen verliehen, für Amateure durchaus eine Herausforderung. Kiefer ist die erste Dressurreiterin, der der Verband Rheinland und Westfalen diese Ehre im Jahr 2018 zuteilwerden lässt. „Ich freue mich riesig. Als Amateurin konkurriert man auf Grand Prix-Niveau doch zum überwiegenden Teil mit Profis. Das ist schon eine Herausforderung.“ Kiefer ist Bankkauffrau und Mutter von vier Kindern, sie pendelt laufend zwischen Aachen und Berlin. FEI-Chefsteward Susanne Lange hielt ihre Laudatio und stieß im Kreise der Aachener Dressurreiter mit Kiefer bei einem Glas Sekt an.