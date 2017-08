Aachen.

Am Dienstag war Tobias Scherbarth noch in Rovereto, einer kleinen, malerischen Stadt in Oberitalien, nur wenige Kilometer vom Gardasee entfernt. Mit Urlaub hatte das nichts zu tun, Scherbarth, 32, war in sportlicher Mission unterwegs. Und er tat das, was er ziemlich gut kann: Er war als Stabhochspringer im Einsatz, und er gewann das Meeting.