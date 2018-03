Aachen - Wieder eine Meisterfeier im Kurpark?

Tennis Aachen. Es ist in der Vergangenheit schon ein paar Mal vorgekommen, dass ein Vertreter des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) mit dem Meisterpokal in Richtung Aachen aufgebrochen ist. Für Alex Legsding wäre es keine Überraschung, wenn das auch in diesem Sommer der Fall wäre.

Die Spiele des TK Kurhaus Aachen im Überblick 1. Spieltag: Kurhaus Aachen - TC Weinheim (So., 8.7., 11.00)

2. Spieltag: Kurhaus Aachen - BW Krefeld (Fr., 13.07., 13.00)

3. Spieltag: Rochusclub Düsseldorf - Kurhaus Aachen (So., 15.07., 11.00)

4. Spieltag: TV Reutlingen - Kurhaus Aachen (So., 22.07., 11.00)

5. Spieltag: Kurhaus Aachen - BW Neuss (Fr., 27.07., 13.00)

6. Spieltag: Kurhaus Aachen - GW Mannheim (So., 29.07., 11.00)

7. Spieltag: RW Köln - Kurhaus Aachen (So., 05.08., 11.00)

8. Spieltag: Gladbacher HTC - Kurhaus Aachen (Sa., 11.08., 12.00)9. Spieltag: Kurhaus Aachen - BW Halle (So., 12.08., 11.00)

Der langjährige Teamchef des TK Kurhaus Aachen, der den Pokal schon fünf Mal in Empfang nehmen durfte, sagt: „Halle ist für mich auch in der kommenden Saison der große Favorit.“ Sollte der amtierende Deutsche Meister seinen Titel verteidigen, fände die Pokalübergabe im Aachener Kurpark statt, da das Lambertz-Team am finalen Spieltag gegen die Blau-Weißen antritt. Am 12. August, um genau zu sein. So sieht es der Terminplan des DTB vor, der jüngst veröffentlicht wurde.

„Zwei echte Leckerbissen“

Mit der Zusammenstellung der Spieltermine ist Legsding durchaus zufrieden. „Unsere Zuschauer dürfen sich zum Start auf zwei echte Leckerbissen freuen“, sagt der Kurhaus-Teamchef. Am Sonntag, 8. Juli, steht zum Auftakt der Saison das Heimspiel gegen den TC Weinheim an, fünf Tage später ist Blau-Weiß Krefeld zu Gast im Kurpark.

„Bevor wir am sechsten Spieltag auf Mannheim treffen, sollten wir schon ein paar Punkte auf dem Konto haben“, hofft Legsding, den Klassenerhalt frühzeitig perfekt zu machen. Wenn am Saisonende ein Platz im oberen Tabellenmittelfeld herausspringt, wäre der 54-Jährige nicht unglücklich.

Bis zum 15. März kann der Kurhaus-Teamchef noch am Kader für die neue Tennis-Saison basteln, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass es im Vergleich zum Vorjahr keine großen Veränderungen geben wird. Der Spanier Roberto Bautista Agut, aktuell die Nummer 23 der Welt, wird sich ebenso im Aufgebot wiederfinden wie Pablo Cuevas. Der Uruguayer (Weltranglistenplatz 31) erhält in Aachen familiäre Unterstützung, da auch sein Bruder Martin in der kommenden Spielzeit für Kurhaus aufschlagen wird. „Ein guter Junge, der viel mit Pablo trainiert und besser ist, als es Ranglistenposition 305 vermuten lässt“, erklärt Legsding.

Dass der Belgier Steve Darcis und der deutsche Doppelspezialist Philipp Petzschner erneut ihre Zusage gegeben haben, überrascht nicht, da beide schon 2008 dabei waren, als das Lambertz-Team den ersten Meistertitel feierte. „Philipp steht uns nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung, Steve wird kurz vor Wimbledon zum Schläger greifen, wenn er wieder fit ist“, vermutet Legsding.

Dass mit Julien Cagnina in der kommenden Saison ein weiterer Belgier das Kurhaus-Dress tragen wird, hat viel mit Darcis zu tun, der eine Empfehlung für seinen Landsmann ausgesprochen hat. „Julien hat bei Future-Turnieren 24 Einzel in Folge gewonnen und ist in der Rangliste von 700 auf 243 vorgerückt“, hat Legsding die Entwicklung des belgischen Nachwuchstalents verfolgt. Ebenfalls neu im Team ist der Spanier Guillermo Olaso. Ob der Argentinier Diego Schwartzman, die Nummer 18 der Welt, und Norbert Gombos wieder zur Verfügung stehen, wird in den kommenden Tagen geklärt.

Nicht mehr auf der Aachener Meldeliste auftauchen werden Maximilian Marterer, der sich Ligakonkurrent Grün-Weiß Mannheim angeschlossen hat, und Matthias Bachinger, der zurück in seine bayerische Heimat geht und für den TC Großhesselohe aufschlagen wird. „Wir hätten gerne noch einen jungen Deutschen an das Lambertz-Team herangeführt“, bedauert Legsding, dass die Nachwuchstalente Marvin Möller und Rudi Molleker nicht von einem Engagement überzeugt werden konnten.

Einen der 14 Plätze im Kader macht Dominik Meffert frei. Der Kurhaus-Spielertrainer, der in der vergangenen Saison aufgrund von Personalproblemen immer mal wieder zum Schläger greifen musste, wird nicht mehr auf der Meldeliste geführt und kann sich aufs Coachen konzentrieren. „Wir werden uns auf jeden Fall so aufstellen, dass wir nicht wieder gegen Ende der Saison einen personellen Engpass bekommen“, kündigt Legsding an.

Das Ziel ist klar: Den Zuschauern soll am letzten Spieltag ein packendes Duell mit Halle geliefert werden. Ob das Spiel am Ende über die Vergabe des Pokals entscheidet, wird sich zeigen.