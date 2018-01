Würselen - Weidener Handballvereine verständigen sich auf eine Zusammenlegung

Handball Würselen. Dem Ältesten fielen die markantesten Worte ein. Peter Kremer, Ehrenvorsitzender des Handballvereins Westwacht Weiden, äußerte am Ende einer konstruktiven Zusammenkunft im Gemeinschaftsraum der Halle Parkstraße: „Das ist ein historischer Abend. Ich freue mich, dass das alte Denken nun endgültig hinter uns liegt.“

Freude überlagerte den zu erwartenden Zusammenschluss „seiner“ Handballer (Westwacht) mit dem Ortsnachbarn TV Weiden. Denn sowohl die Funktionäre als auch die Basis des TV und der Westwacht signalisierten Zustimmung. So wird – vorbehaltlich der Abstimmungen in den Jahreshauptversammlungen – der Handballclub (HC) Weiden zur neuen Saison 18/19 den gemeinsamen Spielbetrieb aufnehmen.

Nicht wenige Teilnehmer der Informationsveranstaltung Westwachts sprachen davon, dass „zusammenwächst, was zusammengehört“. Denn auch vom Nachbarn TV wehte schon im Vorfeld herüber, dass man die Pläne begrüßt und der Zusammenlegung – beide Hauptvereine bleiben bestehen – im HC Weiden zustimmen wird. So bat Westwacht-Teammanager Jochen Kuck nach dem Vortrag einer Präsentation über die künftigen Strukturen des HC darum, abzustimmen.

Bei der noch nicht rechtsverbindlichen Votierung war deutlich zu sehen, dass man die Spielgemeinschaft mit dem – derzeit noch – klassenhöheren TV Weiden (Nordrheinliga) will. Im Februar wird die Jahreshauptversammlung Westwachts ausgerichtet. Dort soll dann endgültig abgestimmt werden. Von einer Verweigerung ist dabei nicht auszugehen. Geführt wird der bereits mit einem Logo ausgestattete HC Weiden von Helmut Bergstein (TV) und Ernst Kuck (Westwacht). Beide sind zukünftig gleichrangige Klubchefs. Jochen Kuck: „Beide sind sehr geeignet und erfahren in Führungsaufgaben.“

Zu Beginn der mit 80 Teilnehmern besetzten Info-Veranstaltung hatte Kuck bemerkt, „dass die Handballer aus beiden Vereinen sehr viel verbindet. Lasst uns die große Herausforderung angehen.“ Man habe ein gemeinsames Konzept erarbeitet, das „für beide Vereine eine gute und tragfähige Lösung darstellt“. Kuck unterstrich, „dass unsere Mannschaften zu den besten der Region gehören“. Das Männerteam des TV ist Nordrheinligist (Regionalliga), die Westwacht spielt in der Oberliga. Auf dem Sprung in die Nordrheinliga sind die Frauen der Westwacht, die mit 20:0 Punkten die Tabelle souverän anführen. Das Team von Trainer Marc Schlingensief ist nur noch schwer als Tabellenführer abzufangen. Kuck sagte mit einem Augenzwinkern: „Das könnt ihr euch nur noch selbst vermasseln.“

Hochwertige Jugendarbeit

Ganz wichtig, so drückt sich das auf Westwacht-Seite aus: Alle künftigen HC-Teams sollen laut Strukturpapier mit zweiten und dritten Mannschaften ausgestattet sein. Die Stärken findet das neue Gebilde in der seit Jahrzehnten hochwertigen Jugendarbeit, die beide Klubs unzweifelhaft bestreiten. „Wir wollen der beste Handballklub in der Region sein“, fand Kuck sehr viel Beifall. Der HC wird sich sowohl in der Spitze als auch in der Breite gut aufstellt wissen und „baut auf Aktive aus Weiden und aus unserer eigenen Jugend“. Ergänzt um die besten Aktiven aus der Region.

Die Führungsstrukturen nehmen ebenfalls Konturen an. Kassierer soll Stefan Kasberg werden, die sportlichen Leitungen Jochen Kuck und René Matt bei den Herren sowie Claudia Xhonneux und Helge Müller bei den Damen übernehmen. Sowohl in der Geschäftsführung als auch beim Sponsoring ist man dabei, Teams aufzubauen.

Das Thema Sponsoring war dann auch ein Schwerpunkt der insgesamt harmonisch geführten Aussprache. Vereinsgründung und Vereinbarung mit den Stammvereinen sollen bereits im Februar über die Bühne gehen. Die offizielle Gründungsfeier wird zu den Weidener Handballtagen (15. bis 17. Juni) im großen Rahmen stattfinden. Der formale Start des HC Weiden ist auf den 1. Juli 2018 festgeschrieben.