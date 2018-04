Wegberg-Beeck. Kampf, Leidenschaft und Einsatz – das erwartet Teamchef Friedel Henßen am Freitagabend von seiner Mannschaft.

Kampf, Leidenschaft und Einsatz – das erwartet Teamchef Friedel Henßen am Freitagabend von seiner Mannschaft. Der abstiegsbedrohte FC Wegberg-Beeck erwartet um 19.30 Uhr zum zweiten Heimspiel innerhalb von drei Tagen den SC Verl, den Tabellenzehnten der Fußball-Regionalliga. Vor allem müssen die Beecker am Freitag die Fehlerquote verringern und mehr Zugriff auf das Spiel bekommen als am Dienstag bei der 0:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Essen.