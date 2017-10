Walheims Judoka ernten die Früchte des Umbruchs

Haas und Co. wollen die weiße Weste verteidigen

Am Samstag – Kampfbeginn ist um 18 Uhr – beendet der Meister die Saison mit dem Vergleich beim Tabellenzweiten JC Godesberg. Auch dieser Kampf ist von „Pikanterie“ umgeben: Die Godesberger werden vom ehemaligen Herthaner Florin Petrehele trainiert. „Flori“ war in seinen vielen Walheimer Jahren ein Aushängeschild in der Gewichtsklasse bis 73 kg.

Zudem „mögen“ sich die beiden Klubs, haben aber auf beiden Seiten nichts zu verschenken. Denn Godesberg kann den Aufstieg noch vergeigen, wenn beispielsweise Leverkusen gegen Braunschweig gewinnt und an den Bonnern vorbeizieht. Andererseits wollen Haas, Baczak, die Westerkamps und Kollegen mit einer weißen Weste in die Eliteliga einziehen.