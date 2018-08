Jülich - TTC Jülich will kleine Chance eiskalt nutzen

Tischtennis Jülich. Das Ziel ist ambitioniert. „Möglichst zwei Mannschaften wollen wir hinter uns lassen“, hatte Mike Küven, der Präsident des Aufsteigers TTC Indeland Jülich, vor dem ersten Match in der Tischtennis-Bundesliga die Latte für sein Team ziemlich hoch gelegt.

Der Auftakt ging mit 1:3 gegen den TTC Grenzau verloren, nun stellt sich am Samstag, 17 Uhr, Schwalbe Bergneustadt zum zweiten Heimspiel in der Nordschulhalle vor.

Auch diesmal sind die Gastgeber sicherlich nicht der Favorit. Vom Papier her sind Dennis Klein, Martin Allegro und Robin Devos dem Schwalbe-Trio um Nationalspieler Benedikt Duda klar unterlegen. „Wenn Bergneustadt komplett antritt, wird es schwer für uns“, weiß auch Jülichs Trainer Miro Broda. „Schwalbe ist eine Mannschaft, die ich um Platz sechs herum erwarte und die auch den Playoff-Kandidaten Punkte abnehmen kann.“ Doch es ist die Art und Weise, wie seine Mannschaft sich gegen Grenzau präsentiert hat, die ihn doch etwas optimistischer macht. „Ich war insgesamt zufrieden. Alle haben gut gespielt“, blickt Broda auf den Saisonstart zurück. „Nur in den beiden ersten Einzeln haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“

„Nicht so weit vom Sieg entfernt“

So gewann Dennis Klein im ersten Einzel den ersten Satz, verlor den zweiten unglücklich in der Verlängerung und lag im dritten schon 6:1 in Führung, um am Ende doch geschlagen den Tisch zu verlassen. Martin Allegro verlor mit Pech in 2:3-Sätzen, ehe Robin Devos den Jülicher Punkt einfuhr. Deshalb kommt der Trainer zu dem Schluss: „Wir waren gar nicht so weit vom Sieg entfernt.“

Für das zweite Spiel wird Miro Broda seine Aufstellung ändern. „Die Taktik gegen Grenzau war okay“, sagt er und schränkt ein: „Dennis Klein wird aber nicht mehr an eins sondern an drei gesetzt. Er kann nicht zwei Einzel spielen.“ Die Links-Links-Kombination Allegro/Devos bleibt als Doppel. „Das ist unser stärkstes Paar“, betont Broda. Die Beiden müssen erst ran, wenn es den Jülichern gelingt, zwei Einzel zu gewinnen. Das wird schwer, ist aber nicht unmöglich.

Dass es in der Ersten Liga schwer für seine Mannschaft werden würde, hat Broda nicht überrascht. „In der ersten Bundesliga weht ein anderer Wind als in der zweiten. Die kleinen Chancen, die sich uns bieten, müssen wir künftig eiskalt nutzen“, sagt der TTC-Trainer. „Von den Ranglistenpunkten her sind wir klar die schwächste Mannschaft der Liga.“ Doch den nominellen Nachteil wollen die Herzogstädter mit Leidenschaft und Kampf ausgleichen.