Triathleten mit Licht und Schatten

Aachen. Beim dritten Rennen der zweiten Triathlonbundesliga über die Sprintdistanz fällt das Resümee der Top-Teams des DLC Aachen gemischt aus: Während die Männer einen starken elften Rang feiern konnten, mussten sich die Frauen mit dem letzten Platz abfinden.

Im gewohnt sehr engen Männerrennen verpasste Paul Senger die erste Radgruppe um Sekunden, was ihm eine Top-20-Platzierung verwehrte. Im weiteren Verlauf kämpfte er gemeinsam mit Hendrik Möller, Nic Böttcher und Konrad Frischkorn vergeblich um den Anschluss an die erste Radgruppe. Lucas Weithoff stieß kurz vor dem Laufen zu seinen Teamkollegen hinzu.

Mit dem Wechsel in die Laufschuhe startete das Rennen neu: Während 25 Athleten in der Spitzengruppe enteilt waren, kämpften die fünf Aachener um die verbleibenden Plätze. Frischkorn konnte mit der siebten Laufzeit des Tages sogar noch Athleten der Spitzengruppe einholen und wurde 22. Senger folgte auf Platz 30, Weithoff auf Rang 43. Möller kam mit Rang 64 in die Wertung, während Böttcher mit dem 69. Platz das Streichergebnis bildete. „In der Tabelle haben wir heute unseren 13. Platz gesichert und schielen in den verbleibenden zwei Rennen auf Rang zwölf, der nur 2 Punkte entfernt liegt. Mit dem Abstieg haben wir nach diesem Ergebnis hoffentlich nichts mehr zu tun,“ ordnet Möller das gute Ergebnis ein.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen der Frauen. Das Team musste krankheitsbedingt kurzfristig umstellen. Obwohl Anne Lubjuhn, Celina Drewell, Rebecca Caspers und Kirstin Jauch mit aller Kraft gegen den letzten Platz kämpften, konnten sie sich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die sonst starke Schwimmerin Caspers erwischte einen schlechten Tag und hatte mit Atemproblemen auf der Laufstrecke zu kämpfen, so dass sie nur als 41. ins Ziel kam. Drewell und Lubjuhn lieferten individuell starke Leistungen ab, und beendeten das Rennen als 35. bzw. 33. Der Einsatz von Jauchv trotz einer Fuß-Verletzung zeigt, dass Triathlon durchaus auch als Mannschaftssport ausgeübt werden kann. Mit Tabellenplatz 8 von 11 finden sich die Frauen nach drei von fünf Rennen im engen aber sicheren Mittelfeld wieder und können mit einem guten Rennen noch nach vorne aufrücken.