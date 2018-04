Aachen - Startschuss zu „Aachen Dressage Days“

Reiten Aachen. Während draußen die Tierärzte noch das Sagen hatten und die Pferde für die internationalen Konkurrenzen durch den Vet-Check mussten, maßen sich in der benachbarten Albert-Vahle-Halle die nationalen Reiter zum Auftakt der dreitägigen „Aachen Dressage Days“ in einer schweren Dressur.

Erste Siegerin wurde Juliette Piotrowski (Förderkreis Dressur Neuss) auf Duke Rubin vor der Niederländerin Remy Bastings mit ihrem Pferd Beckham 26. Ludger Neuhaus (RV Würselen-Broichweiden) sicherte sich auf Donna Romantica 11 den dritten Platz. Dagmar Lesniewski (RV Würselen-Broichweiden) auf Delagronge beendete die S-Dressur hinter der Spanierin Ainoa Prada Ortiz auf Platz fünf.

„Der Auftakt war wunderbar. Bis jetzt läuft alles nach Wunsch“, sagte Turnierorganisatorin Renate Dahmen am Montag. Heute startet das Turnier im Dressurstadion um 8.30 Uhr mit dem Grand Prix, der zugleich Qualifikation für die Kür ist. Um 14 Uhr folgt der zweite Grand Prix, Qualifikation für den Spécial am Mittwoch. In der Albert-Vale-Halle beginnen die Prüfungen CDI um 9.30 Uhr. Um 14 bzw. 16.30 stehen internationale Prüfungen für Junioren und Junge Reiter auf dem Programm.