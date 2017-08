Aachen. Die Reeperbahn als Kulisse für die Deutschen Meisterschaften im Basketball – undenkbar im klassischen 5x5, kein Problem für das 3x3, die Evolution des Straßenbasketballs.

„Das war eine richtig coole Atmosphäre, weg vom trüben Hallenbasketball“, blickt Dia Soliman auf das Finale unter Flutlicht an der Feiermeile zurück. Als einer von vier Spielern des Aachener Teams „Der Stamm“ hatte der 37-Jährige sich mit drei Siegen ins Endspiel gekämpft.

Dort ging es gegen einen Gegner mit Bundesliga erfahrenen Spielern, die im Halbfinale das zweite Team mit einem Aachener Korbjäger, Emre Ergen, besiegt hatten. „Das Finale war intensiv. Robust, körperbetont, wie ein Zehn-Minuten-Sprint“, schildert Soliman das Hin und Her, bei dem sich die Aachener mit 11:10 durchsetzten und Deutscher Meister wurden.

Mit den in der Region bestens bekannten Ray Williams und Jone Lopes Pedro sowie dem Berliner Femi Oladipo löste Soliman damit das Ticket zur World Tour des 3x3-Basketballs. Eine große Ehre, da das Team aus der Kaiserstadt damit in die Fußstapfen von niemand Geringerem trat als dem deutschen NBA-Star Dennis Schröder, der den Titel 2016 mit seiner Mannschaft gewann.

Längst hat die Fiba, der Weltverband des Basketballs, erkannt, welches Potenzial im 3x3 steckt. Seit Juni ist der urbane Teamsport olympisch und wird erstmals bei den Spielen 2020 in Tokio zu sehen sein. Weniger taktische Zwänge, höhere Dynamik und ein deutliches Plus an spektakulären Einzelaktionen sorgen beim 3x3 regelmäßig für begeisterte Zuschauer, die ähnlich wie beim Beachvolleyball zudem der Eventcharakter der Veranstaltungen begeistert.

Da nur auf einen Korb gespielt wird, eignen sich viele Locations als Austragungsort, die für den klassischen Basketball unerreichbar sind – wie eben die Reeperbahn. Ein Spiel dauert zehn Minuten, für einen Angriff haben die Teams mit zwölf Sekunden nur halb so viel Zeit wie im 5x5. „Das Spiel ist dadurch ungleich intensiver“, berichtet Soliman. „Keine Verschnaufpause“ gebe es, wodurch stets Action unter den Körben garantiert wird.

Der Zugang zum 3x3 Basketball ist einfach, da es sich um die Versportlichung des Freizeitsports Streetball handelt. Dieser wird seit jeher unabhängig von Hallen, Vereinen und Trainingszeiten weltweit gespielt. Turniere im 3x3 werden mittlerweile weltweit ausgetragen.

Vom Anfänger über den ambitionierten Korbjäger bis hin zum Profi ist beim 3x3 alles dabei. Mit letzterer Kategorie wird es das Aachener Team am 30. August zu tun bekommen. „Der Stamm“ reist dann ins ungarische Debrecen, wo die World Tour stattfindet. „Da warten dann auch wohl einige Profiteams auf uns“, blickt Soliman voraus auf die schwere Aufgabe. Die große Bühne lockt die Aachener Korbjäger, „die im 3x3 ganz oben mitmischen“.