Dürens Powervolleys mussten mit einer Verletzungsmisere klarkommen und starten heute gegen Unterhaching in die Play-offs Düren. Für die Dürener Powervolleys beginnen am Mittwochabend, 19 Uhr, vor eigenem Publikum die Play-off-Viertelfinals. Gegner sind die Alpenvolleys Unterhaching. Zum Rückspiel reisen die Powervolleys am Ostersonntag nach Innsbruck, wo Unterhaching seine Heimspiele austrägt. Vor dem ersten Ballwechsel sprachen Guido Jansen und Roman Sobierajski mit Stefan Falter, dem Trainer des Bundesligisten.

