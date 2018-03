Düren - Powervolleys begeistern mit dem ersten Viertelfinalspiel

Libera Kirsten Knipverlängert unbefristet

Noch vor dem ersten Halbfinal-Play-off gegen Stuttgart können die Ladies in Black Aachen den ersten Erfolg verkünden – und zwar einen bleibenden: Libera Kirstin Knip hat ihren Vertrag beim Volleyball-Bundesligisten unbefristet verlängert

„Es macht mich einfach stolz, Teil des Erfolgs hier in Aachen zu sein. Deshalb habe ich mich entschieden zu bleiben“, begründet die Niederländerin ihren ungewöhnlichen Schritt.

„Wir wollen in der kommenden Saison noch besser starten“, meint die 25-Jährige, die die Option hat, nach ihrem Karriereende ins Management der Ladies in Black einzusteigen. „Aachen ist eine der Topadressen für Volleyball in Deutschland geworden und wird sicher für gute neue Spielerinnen eine interessante Adresse sein.“ (rom)