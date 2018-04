Eschweiler - Portugiesin Luciana Diniz gewinnt „Großen Preis von Eschweiler“

Reitsport Eschweiler. Als Erster vorzulegen und die Konkurrenz gleich unter Druck zu setzen, oder als Letzter zu sehen, wo man im Parcours Zehntelsekunden einsparen kann – beides kann von Vorteil sein. Luciana Diniz ritt als letzte Starterin ins Stechen um den „Großen Preis von Eschweiler“ im Rahmen des CSI, und die Portugiesin nahm auf Camargo der Niederländerin Marcelle Hokse auf Example mit einem stilistisch schönen Ritt 0,18 Sekunden ab. Der Schweizer Edwin Smits wurde auf Dandiego hinter den schnellen Amazonen Dritter.

„Ich habe den ersten Reiter gesehen, der aber Fehler gemacht hat. Ich hatte mir vorgenommen, im Fluss zu bleiben und auf den letzten Sprung sieben Galoppsprünge zu machen“, berichtet die gebürtige Brasilianerin, die in St. Augustin lebt und seit 2006 dem Wunsch ihres Großvaters folgend für Portugal reitet. „Beim Abreiten kam Ralf Jünger, der Pferdebesitzer, zu mir und meinte, ich solle mit einem Galoppsprung weniger durchreiten, das habe ich gemacht, denn Camargo ist kein so schnelles Pferd.“ 2016 hatte Jünger (Menden) den jetzt zehnjährigen Hannoveraner vorgestellt und mit einem Abwurf Rang 24 im Großen Preis des CSI in Eschweiler belegt.

Dass Diniz, die in Wachtberg-Niederbachem eine Reitanlage betreibt, eine Stilistin ist, ist bekannt. Dass der Ritt auf Camargo aber so ansehnlich ausfiel, war nicht vorherzusehen. „Bisher fehlte Camargo die Leichtigkeit, er ging mit Martingal und schärferem Gebiss. Und in Zürich waren wir zwar fehlerfrei, das hat mir aber gar nicht gefallen. Das ist einfach nicht meine Reitweise“, erläutert die 47-Jährige. „Daher habe ich in Eschweiler alles umgestellt, Martingal weg, ein einfaches Gebiss genommen, andere Gamaschen – und das hat super funktioniert.“ Camargo ist übrigens der Sohn von Diniz‘ Top-Pferd Fit for Fun, mit dem sie 2016 in Rio Neunte wurde.

Der in Eschweiler beheimatete Ire Denis Lynch kassierte auf Retro ebenso zwei Abwürfe wie Frederik Knorren (Würselen), der zum Auftakt fehlerfrei Zwölfter in dem internationalen Starterfeld wurde, auf dem erst achtjährigen Hannoveraner-Wallach Cally. Thomas Kuck (Laurensberg), der in der ersten Runde mit einem Zeitfehler und einem Abwurf im Zwei-Phasen-Springen überzeugt hatte, gab auf Castello auf. Zum Auftakt hatten zwei Eschweiler gewonnen: Diana Bülles (Meckenheim), die aus Eschweiler stammt und nach einem Abwurf im Großen Preis Neunte wurde, siegte auf Podolski im ersten Springen der Diamond-Tour, Lynch gewann auf Hortensia das Zwei-Phasen-Springen.

„Anders war vor allem, dass wir Sonne satt hatten“, zog Turnierorganisatorin Andrea McCartney zufrieden Bilanz und erinnerte: „Im vergangenen Jahr fielen im Großen Preis auf einmal Schneeflocken.“ Diesmal kam sogar der Platzregen am Sonntag zur rechten Zeit, denn gerade wollten die fleißigen Helfer in der Pause vor dem Großen Preis den Platz wässern, um für die Vierbeiner beste Bedingungen auf dem großen Sandplatz zu schaffen. McCartney augenzwinkernd: „Das war unfassbar perfekt.“

Im Finale der Gold-Tour setzte sich der in Greven beheimatete Japaner Atsushi Sakata auf Casarinjo durch. „Gefühlt habe ich ihm an den vier Turniertagen am meisten die Hand gegeben und gratuliert“, sagt McCartney lachend. Und ihr Gefühl trog sie nicht, denn der Japaner gewann alle drei Prüfungen für die fünfjährigen Springpferde, zwei Mal feierte er sogar einen Doppelsieg.

Der Japaner will die Erfolgsserien von Donnerstag bis Sonntag weiter ausbauen, denn dann folgt der dritte Teil, das „Eschweiler Masters“, ein CSI. Bei dem sich die Nennungen von Reitern aus über 30 Nationen noch imposanter lesen. Neben dem Franzosen Roger-Yves Bost und Geoff Billington, der seit vergangener Woche in Eschweiler weilt, gibt sich auch Altmeister John Whitaker (beide Großbritannien) die Ehre.

Die Springen beginnen jeweils um 9 Uhr, der Eintritt ist frei.