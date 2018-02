Aachen - Marven Lennertz: Der lange Weg zurück ins Rampenlicht

Aachen.

Die Diagnose nach seinem letzten Kampf vor rund sieben Jahren war niederschmetternd. Nach intensiver Sichtung der MRT-Aufnahmen waren sich die Ärzte im Aachener Franziskus-Krankenhaus einig: Nicht nur die Nase war in Mitleidenschaft gezogen, auch der Augenhöhlenboden war gebrochen und im Kopf hatte sich ein kleines Blutgerinnsel gebildet – in Folge eines Hirninfarkts. Die Empfehlung der Mediziner: Marven Lennertz sollte die Boxhandschuhe an den Nagel hängen, um schnell wieder vollständig gesund zu werden. Ein schwerer Schlag für den bis dato so erfolgreichen Boxer aus der Kaiserstadt.